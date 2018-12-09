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Власть
09.12.2018 22:23
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Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи

Власти королевства Саудовская Аравия не выдадут Турции обвиняемых в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашукджи) в Стамбуле. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, сообщает 9 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Турция направила Саудовской Аравии соответствующий запрос. «Мы не будет передавать Турции наших подданных в рамках расследования убийства Джамаля Хашукджи», – сказал аль-Джубейр

Напомним, обнародованные в СМИ данные ЦРУ свидетельствуют о том, что за убийством Хашкаджи стоял наследный принц королевства.

Хашкаджи, который с 2017 года жил в США, работал обозревателем американской газеты Washington Post и был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда, пропал в Турции 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.

Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

В генпрокуратуре Саудовской Аравии заявили, что по делу об убийстве Хашкаджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Во время убийства журналиста в генконсульстве якобы велась аудиозапись. Последними словами Хашкаджи было следующее: «Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».

 

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