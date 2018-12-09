Великобритания подозревает Россию в причастности к двум убийствам, совершенным ещё до отравления Скрипалей

Британская полиция расследует возможную причастность России к смертям двух бизнесменов на территории Британии, случившимся ещё до отравления Скрипалей в марте 2018 года. Об этом сообщает 9 декабря газета The Sunday Times, передают российские СМИ, в частности NEWSru.com.

«В одном из расследований рассматривается возможная связь российских агентов, которые в определенное время въезжали и выезжали из Великобритании, с подозрительными смертями», – приводит издание слова неназванного источника.

«Некоторые смерти не нашли объяснения и выглядят подозрительно, в том числе это касается Александра Перепеличного и Скота Янга», – подчеркнул источник издания.

По данным газеты, смерти бизнесменов были обозначены британскими следователями по «делу Скрипалей» как «подозрительные», и в настоящее время полиция вновь ищет возможных свидетелей произошедшего.

Бизнесмен Александр Перепеличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет. Вскоре в СМИ появились предположения о том, что его смерть была насильственной. Газета The Independent утверждала, что Перепеличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников.

Бизнесмен Скот Янг, имевший дружеские связи с Борисом Березовским, в 2014 году выпал из окна. Британские СМИ называли его смерть необъяснимой и не исключали версию убийства.