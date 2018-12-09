Украинец задержан на границе с Россией: он вёз 1 млн руб. в ботинке. Непропущенных россиян – более 900

C начала введения в действие военного положения на Украину не пустили более 900 россиян, рассказал УНН начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом 9 декабря пишет «Газета.Ru».

В Россию же за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.

Курьёзный случай задержания украинца на границе рассказывает «Газета.Ru» со ссылкой на УНН. В пункте пропуска «Журавлёвка» пограничники обратили внимание на волнение 46-летнего украинца, проходившего контроль. Решено было провести усиленный досмотр личных вещей мужчины, и в результате в ботинке под стелькой у него нашли 1 миллион российских рублей.

Деньги у мужчины изъяли в установленном порядке, а самого передали компетентным органам.

Напомним, после введения на Украине военного положения в страну запретили въезд всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.