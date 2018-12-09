Нарышкин рассказал о взаимодействии разведки с ФСБ, о своем псевдониме и о знакомстве с Путиным

Служба внешней разведки (СВР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) никак не конкурируют друг с другом, у каждого из ведомств своя направленность. Об этом 9 декабря рассказал глава СВР Сергей Нарышкин в эфире программы «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде на канале «Россия 1».

Он отметил, что разведывательную функцию выполняет не только СВР, но и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России и частично ФСБ, и каждое из ведомств делает это в своей нише. В службе внешней разведки уважают своих коллег и делятся с ними как опытом, так и разведывательной информации, подчеркнул Нарышкин.

Кроме того, разведчик рассказал, что в начале обучения в Краснознаменном институте имени Андропова КГБ СССР, который сейчас называется Академией внешней разведки, у него был псевдоним Наумов.

На учебу в Москву он был направлен после того, как закончил Ленинградский механический институт. В вузе для разведчиков Нарышкин учился в то же время, что и президент России Владимир Путин, однако, по его словам, с будущим главой государства он познакомился позднее, уже в разведывательном подразделении ленинградского управления, куда Нарышкин был определен на работу в 1980 году.

Накануне Нарышкин заявил, что российская разведка продолжает успешно работать за рубежом. «Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен», — сказал глава СВР, комментируя сообщения о том, что российская агентура оказалась под ударом после «дела Скрипалей», передаёт РБК.