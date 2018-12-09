Уроженец Петербурга похоронил «Зенит». Отрыв от «Краснодара» сократился до одного очка

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 17 тура чемпионата России против казанского «Рубина» на «Газпром Арене» в воскресенье, 9 ноября. Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Оба гола (7 и 50 минута встречи) в ворота «Зенита» забил защитник «Рубина» Егор Сорокин. Отметим, что Сорокин – уроженец Петербурга. Сине-бело-голубые ответили лишь один голом с пенальти в исполнении Леандро Паредеса на 59 минуте.

Таким образом отрыв «Зенита» от идущего вторым «Краснодара» сократился всего до одного очка. Следующий матч петербургский клуб проведет 13 декабря на выезде против «Славии» в Лиге Европы.