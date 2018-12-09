Барабанщика рок-группы Animal ДжаZ задержали в Пулково с формулировкой "за контрабанду наличных"

Барабанщик петербургской альтернативной рок-группы Animal ДжаZ Сергей Кивин был задержан таможенной службой аэропорта Пулково 9 декабря. Музыкант собирался лететь в Израиль и даже не подозревал, что станет обвиняемым в контрабанде наличных.

Как рассказал корреспонденту "Фонтанки" сам Сергей, у него с собой были 10 тысяч долларов и 68 тысяч рублей наличными. О том, что его рубли лишние, и его с ними не пропустят через границу, барабанщик знал. (Физическое лицо не может без декларации провезти с собой больше 10 тысяч долларов.) Однако не догадывался, где находится так называемая граница в аэропорту.

Перед входом в зелёный коридор, который никак не был обозначен, он положил личные вещи на ленту и спросил сотрудницу таможни, можно ли ему сходить положить оставшиеся деньги на карту. Получив разрешение, Кивин шагнул в зелёный коридор, где у него потребовали выложить наличные, отсчитали 68 тысяч рублей, запечатали в пакет, чтобы прикрепить к делу в качестве вещдока. Спустя некоторое время музыкант вернулся в свою петербургскую квартиру, так как на рейс он опоздал.

Теперь барабанщика Animal ДжаZ ждёт судебное разбирательство и выплата штрафа, который составит половину от конфискованной суммы.