Микрофон в наручниках: в Петербурге и Москве появились арт-объекты против отмены концертов. Москвичей задерживали

Арт-объекты в знак протеста против преследования музыкантов и отмены концертов создали одновременно в Петербурге и Москве участники арт-группы «Явь» 9 декабря.

В столице двоих авторов рисунка доставили в отделение полиции, сказав, что им назначат административный штраф, но затем отпустили, сообщила «Дождю» одна из них, Анастасия Владычкина. «Нас отпустили, не стали оформлять протокол, даже не смотрели паспорта», – написали художники в своей группе «ВКонтакте». В Петербурге обошлось без задержаний.

В Петербурге рядом со станцией метро «Звенигородская» появилась скульптура в виде микрофона в наручниках.

В Москве на стене одноэтажного дома на Нижегородской улице нарисовали граффити – силовика с дубинкой, музыканта с гитарой и слова «Я буду петь свою музыку» – строчку из песни рэпера Хаски.

Массовые отмены концертов популярных музыкантов начались в России осенью. Из-за вмешательства правоохранительных органов Хаски пришлось отказаться от пяти концертов, он едва не стал фигурантом уголовного дела. Притеснениям подверглись группа «Френдзона» и дуэт IC3PEAK. Последние рассказали «Фонтанке» о своих приключениях в большом интервью.

Накануне стало известно, что «Первый канал» собирается пригласить рэперов на «Новогодний огонёк».