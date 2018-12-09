Происшествия
Жители Челябинска вернулись с острова Хайнань. Теперь сигналы SOS посылают казанцы
Рейс авиакомпании «ИрАэро» прибыл из китайского Хайкоу в Челябинск утром 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло международного аэропорта Челябинск.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что уральцы успели вернуться домой до принятия решения о приостановке полетов, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.
Ещё несколько сотен туристов не могут вылететь с острова Хайнань. Все они приобрели путёвки у туроператора «Жемчужная река». У прилетевших групповая виза, которая не даёт им права самостоятельно вернуться домой. Жители Казани в соцсетях жалуются на ситуацию.
Товарищи, а сейчас пост без юмора и с конкретной просьбой всем, кто работает в СМИ либо приближен к гос аппарату Татарстана или (вдруг) России. 369 человек из Казани сейчас ждут вылета с Китайского острова Хайнань, но наш самолёт возвращаться и забирать нас не думает. Туроператор Жемчужная река обвиняет авиакомпанию Ираэро, авиакомпания отказывается привозить и увозить людей с острова якобы из-за долгов туроператора. Все туристы стали заложниками этой ситуации. Въехали мы в страну по групповой визе – фактически это даже не виза, а список – мы не имеем права уезжать с острова самостоятельно. У гидов нет никакой информации, старший гид вообще предложил самим купить билеты (на человека с несколькими пересадками – от 32 тысяч, причём нет гарантии что выпустят из страны с такой визой) Надеемся что хоть с влиянием сми и помощью государства получится отсюда уехать. #хайкоу #хайнань #ираэро #жемчужнаярека #казань #kzn
7 декабря «ИрАэро» сообщила, что приостанавливает программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». На китайском острове застряли около 700 туристов. Как только туристическая компания выплатит долги, «ИрАэро» возобновит авиаперевозки.
Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река», в котором примут участие представители Минтранса России, Росавиации, «Жемчужной реки», авиакомпании «ИрАэро» и ее агента «Эверейт», передаёт РБК.