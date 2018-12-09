Жители Челябинска вернулись с острова Хайнань. Теперь сигналы SOS посылают казанцы

Рейс авиакомпании «ИрАэро» прибыл из китайского Хайкоу в Челябинск утром 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло международного аэропорта Челябинск.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что уральцы успели вернуться домой до принятия решения о приостановке полетов, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Ещё несколько сотен туристов не могут вылететь с острова Хайнань. Все они приобрели путёвки у туроператора «Жемчужная река». У прилетевших групповая виза, которая не даёт им права самостоятельно вернуться домой. Жители Казани в соцсетях жалуются на ситуацию.

7 декабря «ИрАэро» сообщила, что приостанавливает программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». На китайском острове застряли около 700 туристов. Как только туристическая компания выплатит долги, «ИрАэро» возобновит авиаперевозки.

Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил с инициативой провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река», в котором примут участие представители Минтранса России, Росавиации, «Жемчужной реки», авиакомпании «ИрАэро» и ее агента «Эверейт», передаёт РБК.