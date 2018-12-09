The Times нашла сотни «русских» аккаунтов с ложной информацией о протестах во Франции

Издание The Times обнаружило около 200 связанных с Россией аккаунтов в Twitter, которые распространяли фейковую информацию о ходе протеста против повышения цены на топливо во Франции. Соответствующая заметка появилась на страницах газеты 8 декабря. Франция начала расследование о возможной причастности России к акциям.

Как пишет The Times, в аккаунтах, которые якобы велись от имени обычных европейцев, размещались записи исключительно о самых жестоких эпизодах протеста «желтых жилетов». С начала протестов каждый аккаунт ежедневно делал по 1600 твитов или ретвитов.

Сообщается, что в них размещались фотографии с других митингов и акций, однако подавалось все так, как будто бы на снимках «желтые жилеты».

The Times приходит к выводу, что все это делалось для того, чтобы дискредитировать французскую полицию и представить ее жестче, чем она есть. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уже заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о возможной причастности России к акциям протестов в стране.

Протестующие в желтых жилетах выходят на улицы французских городов с ноября. Сначала люди выражали недовольство решением властей повысить цены на бензин. 5 декабря Елисейский дворец пошёл на уступки, в частности на полгода был введен мораторий на повышение налогов на топливо. Однако акцию, намеченную на 8 декабря, отменять не стали. Протестовать против слишком высокой дороговизны жизни вышли более 125 тысяч человек, из которых более 1700 были задержаны полицией. Только в Париже в ходе беспорядков пострадали более 50 человек.

«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как проходят протесты в Париже. Французы крушили магазины и кафе, из обломков возводили баррикады, атаковали сотрудников полиции камнями и «коктейлями Молотова». В ответ правоохранители пускали дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и даже бронетехнику.