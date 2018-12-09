«Чтобы подобного рода вещи не повторялись»: РПЦ проверит священника – любителя Gucci

Дисциплинарная комиссия Тверской епархии РПЦ проверит поведение протоиерея Вячеслава Баскакова, который в своем Instagram размещал фотографии в люксовой одежде. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова сообщает 9 декабря радиостанция «Говорит Москва».

По информации Волкова, за любовь к брендам категории Lois Vuitton и Gucci протоирею Баскакову надлежит написать объяснительное письмо, по результатам которого дисциплинарная комиссия рассмотрит его действия и публикации. «Я надеюсь, что призовёт этого пастыря к ответственности и найдёт слова и действия для того, чтобы его вразумить, и для того, чтобы подобного рода вещи не повторялись», – цитирует радиостанция представителя РПЦ.

Предварительный вердикт Волкова по итогам церковного «модного приговора» – «дурновкусие». Он также добавил, что РПЦ призывает священников быть сдержанными, потому что их жизнь не делится на личную и общественную.

Страничка Вячеслава Баскакова в Instagram перестала быть доступной после того, как информация о нем появилась в прессе. Спустя несколько дней после первых публикаций в Instagram появился профиль, ведение которого снова приписали священнику. Однако на момент написания этой заметки на новой странице в Instagram есть лишь две фотографии, ни одну из которых нельзя назвать свидетельством того, что аккаунт принадлежит Баскакову.