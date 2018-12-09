Правозащитник Лев Пономарёв попросил отпустить его из-под ареста на похороны Людмилы Алексеевой

Правозащитник Лев Пономарёв, отбывающий наказание за призывы выйти на несогласованную акцию, попросил Тверской суд Москвы позволить ему попрощаться с Людмилой Алексеевой, умершей 8 декабря. Заявление опубликовал телеграм-канал «Правозащита Открытки» 9 декабря.

«Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации её похорон. Прошу принять во внимание, что десятки лет мы тесно сотрудничали в рамках одной организации – Московской Хельсинкской группы», – написал Пономарёв.

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась на 92 году жизни вечером в субботу. Лев Пономарёв был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и «Нового величия». Столь суровое наказание для правозащитника вызвало резонанс – за 77-летнего Пономарёва вступились глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, омбудсмен Татьяна Москалькова, а также ряд российских и западных правозащитных организаций. 7 декабря Мосгорсуд смягчил наказание до 16 суток ареста.