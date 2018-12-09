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Происшествия
09.12.2018 18:47
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Соцсети рассказывают о двух смертях на «Коле»: перед пожаром девушка пыталась объехать собак

Подробности двух серьёзных аварий, произошедших в Петербурге и Ленобласти, рассказывают в соцсетях. В обеих, по предварительным данным, участвовали девушки.

На «Коле» (Мурманском шоссе), где утром 9 декабря сгорела легковушка вместе с водителем, было две смерти, пишут в «Признавашках ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Девушка ехала на «Мазде 3» в сторону Санкт-Петербурга. Перед ней выскочили две собаки, девушка попыталась их не сбить, но одну сбила насмерть. После этого потеряла управление и левым боком налетела на опору ЛЭП. Автомобиль загорелся, и девушка погибла. Собака была с поводком и осталась лежать посреди дороги. Белого окраса с чёрными пятнами и чёрным поводком. Вторая собака осталась жива».

Соцсети рассказывают о двух смертях на «Коле»: перед пожаром девушка пыталась объехать собак

«Так и было, мы ехали за ней, успели оттормозиться, – рассказывает Ксения в «ДТП и ЧП». – Там были две собаки, первую она сразу раздавила, вторая, пока мы были там, ещё бегала. Машины останавливались, почти все, кто ехал мимо, пытались тушить, пока она не полыхнула, потом не было шансов даже подойти. [Мы] выбежали, пытались тушить и вытащить, но не успели, она полыхала так, что не подойти было. <...> И по «112» время ожидания ответа оператора было 5-7 минут, я звонила коллегам на работу, чтобы со стационарного телефона вызывали службы».

Отметим, что в группе «Я потерялся! СПб! Объявления о пропавших животных» «ВКонтакте» минувшей ночью появился пост о двух сбежавших собаках, одна из которых как раз чёрно-белая.

 

 

Сотрудники оперативных служб, прибывшие на место аварии, не смогли сразу определить пол и возраст водителя «Мазды». Известно, что автомобиль зарегистрирован на 19-летнюю девушку, поэтому было сделано предположение, что именно она управляла им.

О второй аварии с девушкой, врезавшейся в отбойник на улице Руставели, рассказал подписчик «Признавашек» Евгений минувшей ночью: «Ехали по Руставели, на пересечении с Пискарёвским проспектом, после поворота, стояла машина на аварийке. Немного боком. Проезжая мимо, увидел, что там девушка. Думаю, надо остановиться и спросить, нужна ли помощь. Подойдя ближе, увидел разбитую морду авто и вмятину от головы на лобовом стекле. Оказывается, девушка сидела вся в крови. Ехала непристегнутой. В полном отчаянии, совсем одна на прокатном автомобиле. Абсолютно не зная, что ей делать. Занесло на повороте, ударилась об отбойник. Сколько стояла, не знаю. Благо, мы остановились, оказали первую помощь, вызвали ГАИ и скорую».

Напомним, в ночь на воскресенье, 9 декабря, в Петербурге произошло необычно много аварий из-за заносов. Их причина – несоблюдение безопасной скорости в тяжёлых дорожных условиях: после плюса дороги подморозило и припорошило свежим снегом.

 

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