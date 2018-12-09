Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик. Конкуренции с Западом не было

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг развивающихся экономик, в котором Россия заняла второе место. Первое место за Малайзией, а третье за Китаем. Об этом пишут 9 декабря российские СМИ, в частности «Российская газета».

По сравнению с прошлым годом Россия поднялась на пять пунктов. Аутсайдер списка – Турция, которая заняла 20 позицию, хотя еще в прошлом году занимала пятую строчку.

Стоит отметить, что в рейтинге развивающихся стран отсутствуют конкуренты с развитой экономикой, например европейские страны или США.

Государственные СМИ назвали эту ситуацию успехом, подчеркнув, что страну толкают к развитию санкции и грамотная политика российского правительства. При этом не отмечается, что очередное включение России в рейтинг стран свидетельствует о том, что эксперты до сих пор не могут признать экономику страны развитой.