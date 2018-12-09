У торговцев с Апраксина двора конфисковали сотни пар обуви и джинсов

Правоохранительные органы пришли с проверкой в Апраксин двор и обнаружили более 320 единиц контрафактной продукции среди обуви и джинсов. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам рейда возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Весь найденный в павильоне по адресу: Садовая, 28-30, контрафакт, который торговцы с Апраксина двора продавали под видом оригинальных брендов, изъят.

Это как минимум второй визит правоохранителей в район рынка за последние дни. 7 декабря сотрудники полиции изъяли там несколько тысяч «левых» сим-карт.