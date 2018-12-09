При ремонте трубы, осушившей краны большей части Симферополя, погиб рабочий

Рабочий погиб в Симферополе при ремонте водовода 9 декабря. Что именно привело к его смерти, в ГУП «Вода Крыма» не поясняют.



«[Скончался] в результате несчастного случая», – сказали в пресс-службе поставщика коммунальных услуг корреспонденту РБК. По данным Крымского информационного агентства, у погибшего специалиста осталась жена и трое детей.

Дефект на водоводе диаметром 330 мм обнаружился пару дней назад, его устранение ремонтники начали в субботу. Прорыв случился в самом центре, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Вечером 8 декабря без воды остались около 200 тысяч человек. Всего в столице Крыма проживают порядка 350 тысяч горожан.

«Чугунная труба лопнула, и когда обвал был, еще больше повредили, – цитирует «Газета.Ru» комментарий директора симферопольского филиала предприятия «Вода Крыма» Романа Восколупова, данный РИА Новости. – По нашим расчетам, в течение этих суток все будет устранено. Уже видим четкое повреждение. Работы идут очень плотно».