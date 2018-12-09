Маршрутка и «Приора» на Комсомола сошлись лоб в лоб и засыпали дорогу обломками

Серьёзное ДТП произошло днём 9 декабря на улице Комсомола, 15, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Столкнулись встречные маршрутка и «Лада Приора». Обе машины получили сильные повреждения. В «Ладе» сработала подушка безопасности. Её водителя, по словам очевидцев, госпитализировали. Повреждена ограда.

В комментариях спорят о том, был ли трезв мужчина за рулём «Приоры». Анна пишет: «Человек, который вёл «Ладу», недавно перенёс инсульт, и пить вообще не может».

Мужчина, представившийся водителем «Приоры», сообщил в телефонном разговоре с «Фонтанкой», что врачи оказали ему помощь, и он прошёл медицинское освидетельствование, которое доказало, что он трезв.

Отметим, что оценить состояние водителей могут только специалисты – сотрудники ГИБДД с алкотестерами или медики. Также степень вины участников аварии устанавливают исключительно правоохранительные органы.