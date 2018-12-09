Российские конькобежцы и скелетонисты добыли «золото», лыжники – «серебро», биатлонисты – «бронзу»

Российская спортсменка Елена Никитина 9 декабря выиграла «золото» на этапе Кубка мира в Латвии по скелетону. Ранее среди мужчин в этом же виде спорта обладателем «золота» стал россиянин Никита Трегубов. Состязание продолжится с 14 по 16 декабря, следующий этап Кубка мира принимает немецкий Винтербергс.

Сегодня также золотым медалям обрадовались российские конькобежцы: женская сборная по конькобежному спорту заняла первое место в зачете Кубка мира в командном спринте в сезоне-2018/19. Наши девушки после трех стартов сумели набрать 314 очков, опередив сборные Нидерландов и Японии.

Кроме того, 9 декабря второе место на Кубке мира по лыжам в норвежском Бейтостолене взяла российская команда в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Елены Соболевой. «Серебро» досталось девушкам за успех в лыжной эстафете 4х5 км.

Чуть меньше повезло в ходе 30-километровой гонки на лыжах коньковым стилем россиянам Андрею Мельченко и Александру Большунову. Мельченко пришел вторым, а его коллега шестым. Тем не менее Большунову благодаря этому результату удалось вернуть лидерство в общем зачете.

«Бронза» досталась и российским биатлонистам: россиянин Александр Логинов пришел третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.