Директор Эрмитажа получил награду от президента Франции – в день святого Георгия и свой день рождения

День святого Георгия, покровителя русского воинства, отметили 9 декабря в Георгиевском зале Зимнего дворца в Петербурге. Особый подарок получил глава Эрмитажа.

На мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации госпожа Сильви Берманн. Церемония началась с торжественного выноса знамён и штандартов Российской императорской армии, после чего Владимир Кириллов поздравил собравшихся от имени и.о. обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Сегодня, находясь рядом с этими знаменами, овеянными боевой славой, мы преисполнены чувством гордости за сопричастность многих поколений россиян к величию нашей державы. Важно, чтобы эта гордость за русскую армию передавалась нашим молодым поколениям, которые должны защищать, любить свою Родину", – подчеркнул вице-губернатор.

Помимо этого, Кириллов зачитал поздравление Беглова в адрес генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, который 9 декабря отмечает свой день рождения. Также Пиотровский был награждён знаком отличия Командора Ордена Искусств и Литературы. Французский орден он получил от президента Франции Эммануэля Макрона через госпожу Сильви Берманн, сообщает пресс-служба Кириллова.