Нетаньяху объявил о встрече военных делегаций Израиля и России в Москве

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что на ближайшие дни намечена встреча военных делегаций России и Израиля в Москве, передает 9 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Я говорил вчера с российским президентом Владимиром Путиным. Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооруженных сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве», — сказал Нетаньяху.

По его словам, стороны обсудят координацию своих действий в Сирии.