Porsche отзывает у американцев Cayenne и Macan из-за крепления для лыж

По требованию Национальной администрации безопасности дорожного движения США компания Porsche вынуждена отозвать реализованные в США Cayenne и Macan 2017 и 2018 годов выпуска, укомплектованные чехлом для лыж, сообщает Bloomberg.

И хотя таких автомобилей оказалось продано всего 250 штук, случай этот привлек внимание Bloomberg ввиду курьезности причины отзыва. Чиновники из администрации безопасности движения обнаружили, что «крепежный ремень для лыжного чехла, возможно, был сшит с неправильной нитью, что может привести к разрыву швов ремня, а также к тому, что весь чехол не будет закреплен в случае аварии». Другими словами, в случае аварии лыжи могут нанести травмы людям.

Bloomberg отмечает, что стоимость люксового Porshe начинается примерно с 160 000 долларов, при этом отзываются машины из-за чехла стоимостью меньше 200 долларов.

Этих чехлы для лыж поставлялись Porsche сторонним производителем, и при изготовлении использовалась швейная нить, которая не соответствовала стандартам. Теперь в дилерских центрах вместо опасного чехла бесплатно установят крепление из ремней, которые изготовлены из одобренных Национальной администрацией безопасности дорожного движения США материалов.