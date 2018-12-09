На матче «Зенит» – «Рубин» ожидается 50 тысяч болельщиков. Крыша стадиона будет закрыта

До 50 тысяч человек придут на матч «Зенит» – «Рубин», который состоится 9 декабря на стадионе «Газпром Арена». Об этом официально сообщается на сайте петербургского клуба.

Сине-бело-голубые принимают у себя гостей из Казани в рамках 17-го тура регулярного чемпионата России. Петербургская команда выйдет на поле в лазурных футболках.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской футбольной премьер-лиги с 34 очками. «Рубин» идет на девятом месте, в активе у команды 22 очка. Состязание начнётся в 19:00.

Как отмечают в «Зените», крыша стадиона будет сведена. Накануне матча он был официально переименован: «Санкт-Петербург Арена» превратилась в «Газпром Арену».