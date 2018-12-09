Петербурженку ловили впотьмах на территории крупнейшего европейского архива

Пьяная петербурженка случайно забралась на территорию Российского государственного исторического архива в Красногвардейском районе Петербурга, "подняв в ружьё" наряд вневедомственной охраны утром 8 декабря.

Ранним субботним утром наряду вневедомственной охраны, который патрулировал маршрут в Красногвардейском районе, сообщили о проникновении на территорию РГИА, расположенного на Заневском проспекте, 36. Тревожный сигнал коллегам передали охранники архива, которые заподозрили неладное и решили вызвать подкрепление, как того требует должностная инструкция.

В итоге сотрудники Росгвардии вместе прочесали территорию, прилегающую к архиву, и нашли 40-летнюю женщину. По всей видимости, она не очень хорошо понимала, где находится. Заблудшую уроженку Ленинграда передали в руки полицейских 52 отдела, что находится на другом берегу реки Оккервиль.

Российский государственный исторический архив – крупнейший в Европе и один из самых крупных в мире. В нём хранится более 7 миллионов документов, из которых 6,5 миллиона посвящены истории Российской империи. РГИА является объектом внимания ЮНЕСКО и достоянием всего человечества. Указом президента РФ от 6 ноября 1993 года РГИА включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.