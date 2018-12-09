Правительство Бельгии раскололось. Причина – мигранты

Бельгийское правительство покинула ведущая партия «Новый Фламандский Альянс». Сразу три федеральных чиновника, состоящих в партии, оставят свои должности: глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт. Также свои посты покинут госсекретари по миграции и социальной политике. Об этом со ссылкой на ТАСС пишет 9 декабря «Газета.Ru».

Как сообщает издание, причиной распада правительства стал Миграционный пакт ООН, который касается проблемы минимизации негативных факторов миграционных процессов, защиты и интеграции мигрантов, а также повышения доступности путей регулярной миграции. Партия «Новый фламандский альянс» на протяжении последних недель блокировала подписание Бельгией этого документа, угрожая выйти из правящей коалиции.

В ближайшее время король Бельгии Филипп объявит о переформировании правительства – портфель партии будет перераспределен. Власти отказались от идеи провести досрочные выборы в связи с тем, что еще до политического кризиса предполагалось их проведение в мае следующего года.

Ранее Миграционный пакт ООН отказались подписывать Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария. Документ был одобрен в июле 2018 года 193 членами всемирной организации, а единственным, кто отказался это сделать, был представитель США. Документ не является юридически обязывающим, его планируется подписать по итогам межправительственной конференции 10-11 декабря этого года в Марокко.