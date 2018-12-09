«Ты же не хочешь умирать молодой». В гатчинскую микрофинансовую организацию пришёл посетитель с пистолетом

Разбойное нападение на микрофинансовую организацию произошло днём 8 декабря в Гатчине (Ленинградская область).



По данным «Фонтанки», неизвестный мужчина 50-55 лет в очках зашёл в офис на Соборной улице. Он сел на стул рядом с 25-летней девушкой-менеджером и сказал, что ему нужны 20 тысяч рублей. Сотрудница организации попросила у клиента паспорт, и тут начался экшен.



Мужчина достал пистолет и направил на менеджера со словами: «Ты же не хочешь умирать молодой». После этого напуганная девушка отдала разбойнику даже больше, чем тот требовал, – 21 тысячу. Взяв деньги, вооружённый проситель скрылся в неизвестном направлении.



Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, отметили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.