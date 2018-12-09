В российском Совете Федерации не верят, что Украина сможет создать ядерное оружие

Слова украинского генерала о том, что Украина в состоянии создать свой ядерный потенциал, – блеф, заявил 9 декабря член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Франц Клинцевич. Его слова приводит издание URA.RU.

«Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть», – считает Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание, что основной потенциал, необходимый для создания ядерного оружия, находился в советские времена на российской территории, поэтому Украина будет вынуждена создавать все с нуля. Также он подчеркнул, что никто не даст Украине создать ядерное оружие, потому что весь мир понимает, что это гораздо опаснее, чем аналогичная ситуация с Северной Кореей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности высказал свое мнение после того, как в ходе телевизионного эфира бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что у его страны есть все необходимое для создания собственного ядерного оружия.

Накануне этого сообщения украинское министерство иностранных дел предостерегло: «агрессия РФ» в Черном море может подтолкнуть страны, у которых нет ядерного оружия, к его разработке.