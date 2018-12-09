В США арестовали мужчину, который сказал детям, что Санта-Клаус — это выдумка

Американская полиция арестовала жителя Техаса, который заявил детям, что Санта-Клауса не существует, сообщает 9 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на The Telegraph. Это второй подобный случай в США за последние дни.

В городе Клиберн, где проводился завтрак с Санта-Клаусом, один из гостей сказал: «Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? И знают ли они о том, кто такой Иисус?». После инцидента, по данным издания, его арестовали за хулиганство.

6 декабря телеканал Fox News рассказал об увольнении учительницы из школы в штате Нью-Джерси после того, как она заявила детям, что Санта-Клаус является продуктом воображения. Более того, она рассказала ученикам, что не существует зубных фей, эльфов и пасхальных кроликов. После этого многие дети вышли из класса в слезах.

Директор школы подчеркнула, что высказывания преподавателя разрушают веру детей в рождественское чудо и поэтому недопустимы.