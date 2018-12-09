National Interest перечислил четыре вида «смертоносного» оружия ВС России

Американский журнал The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России. Среди них оказались танки Т-72Б3 и Т-90, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400, пишет 9 декабря РБК.

Как отмечает автор материала, Россия уступает ВС США превосходство в воздухе, таким образом, она вкладывает больше средств в противовоздушную оборону, артиллерию и ракетные комплексы.

Так, он упомянул основные боевые танки Т-72Б3 и Т-90АС, которые способны уничтожать боевые танки противника на более коротких дистанциях боя. Среди положительных характеристик танков автор называет усовершенствованную защиту, улучшенные тепловизоры, боеприпасы. Тем не менее, по его мнению, танки НАТО превосходят российские танки в системах управления огнем и обнаружения противника.

Примером смертоносного действия артиллерии России The National Interest называет РСЗО «Смерч», направленную на полное уничтожение сил противника, в то время как западные военные сосредоточились на «повышении точности и времени реагирования с минимизацией сопутствующего ущерба».

​Ракетные комплексы «Искандер», предназначенные для уклонения от ракет ПВО, обладают «страшной» боеголовкой, вес которой достигает 680 кг.

Российский ЗРК С-400 «Триумф», состоящий из нескольких радаров, пусковых установок и командных пунктов, является верхом развития противовоздушной обороны, считает автор. Так, ЗРК позволяет одновременно отслеживать и атаковать до 36 самолетов противника на расстоянии до 400 км.

Ранее The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России, среди которых оказались крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов».