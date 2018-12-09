Volkswagen бесплатно отреставрировал «Жука» для женщины, которая водит его ежедневно с 1966 года

Американка Кэтлин Брукс купила своего «Жука» в декабре 1966 года и с тех пор использовала его в качестве своего ежедневного средства передвижения. Красный Volkswagen Type1 Beetle преодолел за 51 год более 560 тысяч километров. Брукс дала машинке прозвище «Энни» и все ещё использует её, чтобы добираться до работы. Об истории возрождения красного «Жука» рассказывет Carscoop.

Кэтлин Брукс — социальный работник, она поддерживает женщин, которые лечатся от рака молочной железы. Она сама поборола эту болезнь и теперь помогает другим преодолевать недуг. «Энни» она всегда считала не просто автомобилем, а членом семьи.

История Кэтлин и «Энни» выделяется даже не фоне многочисленных случаев удивительной преданности владельцев Volkswagen своим автомобилям. Она привлекла внимание руководства американского отделения немецкого концерна, и оно приняло неординарное решение — бесплатно отреставрировать «Энни», восстановив её не как «музейный экспонат», а в том виде, в каком машиной все эти годы пользовалась хозяйка.

Реставрация заняла 11 месяцев. Над проектом с общей сложности трудилось 60 человек, им пришлось заменить до 40 процентов автомобиля, включая детали ходовой и электрику. Самой большой проблемой была ржавчина, особенно на панелях пола. При этом реставраторы старались сохранить максимальное количество оригинальных деталей. В результате они восстановили даже стикеры, которые хозяйка наклеивала на кузов и окна машины.

Автомобиль был заново покрашен в оригинальный красный цвет. При этом реставраторы постарались максимально точно передать его первоначальный оттенок, ориентируясь на небольшой участок нетронутого временем покрытия, найденный в перчаточном ящике.

Часть деталей заменена на более новые, которые лучше оригинальных. Так, у «Энни» теперь дисковые тормоза от более поздних моделей «Жуков», радиоприемник с Bluetooth, хотя и сохраняет внешний вид оригинала. Обновлению подверглась и подвеска, что сделало машину более управляемой.

По словам руководителя проекта Аугусто Самудио, их целью было не воссоздать экземпляр для музея, а вернуть его в состояние, в котором владелица мог бы водить его ещё долгие годы.