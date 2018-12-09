Роман Ротенберг: Новая арена - социальный проект. Собираемся благоустроить территорию вокруг СКК

Будут ли уничтожены скверы вокруг СКК, готов ли хоккейный клуб СКА изменить облик «забинтованной консервной банки», и какова будет судьба чемпионата мира 2023 года, если новую арену не получится построить. На эти и другие вопросы в интервью «Фонтанке» ответил вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг//предоставлено ХК СКА

Проект реконструкции СКК «Петербургский», который планируется использовать в качестве основной арены на чемпионате мира по хоккею в 2023 году, столкнулся с серьезным противостоянием со стороны Градостроительного совета и активистов. В минувшую пятницу, 7 декабря, несколько членов Градсовета на разные лады критиковали проект за отсутствие оригинальности и несоответствие архитектурному духу Московского проспекта. На ноябрьском заседании арену и вовсе назвали «забинтованной баночкой», о чем не преминули вспомнить и сегодня. Кроме того, проектируемое здание назвали менее надежным, чем существующее.

С другой стороны, серьезную силу набирают активисты, высказавшиеся категорически против строительства новой арены, которая должна стать самой большой в мире. Местные жители создали петицию против сноса СКК. В социальных сетях стали появляться сообщества с таким же смыслом. В ответ была создана другая петиция за снос СКК, которую поддержал хоккейный клуб СКА. «Фонтанка» поговорила с вице-президентом армейской команды Романом Ротенбергом о спорных моментах проекта.

«Это прорыв»

- Одна из главных претензий к вашему проекту – уничтожение скверов вокруг СКК. Вы действительно собираетесь это сделать?

– Мы не понимаем, откуда такая информация по поводу скверов вообще появилась. Скверы никто не собирается трогать. Парк Победы – это отдельная территория, которая вне периметра проекта. А если говорить о территории вокруг СКК, то там, насколько я понимаю, никаких скверов нет. Поэтому в нашем понимании это все дезинформация.

- Ну почему же. Там есть деревья, дорожки, по которым гуляют местные жители.

– В нашем проекте благоустройство является одним из основных приоритетов. Будут и школа, и детские сады, и детская хоккейная школа, и скверы, и аллеи. По проекту там планируется даже больше озеленения, чем есть на сегодняшний день. В нашем понимании это социальный проект. Мы хотим благоустроить Московский район.

- По существующим нормам, на каждые 100 кв. м жилья должно быть запланировано 23 кв. м озеленения. Вы готовы их соблюсти?

– Мы будем соблюдать все нормы и регламенты, в том числе и по озеленению. Согласно предварительным расчетам, из 186,5 тыс. кв. м, предполагаемых под застройку, зеленые насаждения займут почти 95 тысяч кв. м. В итоге жители увидят, что территория вокруг СКК станет более благоустроенной и зеленой, чем сейчас. Хочется сделать максимально все, чтобы людям было комфортно. Мы понимаем значимость исторических культурных объектов города. Понимаем, насколько это важно. Хотим, чтобы Петербург выходил на уровень лучших городов мира: таких, как Нью-Йорк, Лондон и так далее. Не понимаю, откуда вообще взялась информация по поводу скверов.

- Дело в том, что люди волнуются не просто так. Есть много примеров в Петербурге и вокруг него, когда застройщики обещают много хорошего на словах, а в итоге получаются муравейники с многочисленными инфраструктурными и социальными проблемами. Или когда на территории уже существующих парков вдруг начинают что-то строить.

– Потому что во главу угла подобных проектов, о которых вы говорите, всегда ставится заработок, финансовая модель, когда максимально все застраивают квадратными метрами. Тогда страдают парки и озеленение. У нас же, вы поймите, социальный проект. Мы хотим построить большую многофункциональную арену, где будут выступать мировые звезды хоккея, а также лучшие артисты. Некоторые ваши коллеги бывали на матчах НХЛ в Северной Америке. Они прилетают потом оттуда и рассказывают: вот в НХЛ такие арены, там продукт совершенно другого уровня, а у нас такого нет. Так вот, когда мы достроим нашу арену, ни один человек не скажет, что где-то в Детройте или Эдмонтоне лучше, чем у нас. Наш город достоин такого нового прорывного проекта. Это на самом деле прорыв.

- Я понимаю, что хоккей – дело вашей жизни. Но не все люди увлекаются спортом в принципе, не говоря уже о том, чтобы переживать о том, что у нас стадионы не сопоставимого с НХЛ уровня. Для них главное, чтобы жить было удобно. Чтобы было где гулять с детьми и не задыхаться при этом от выхлопных газов проезжающих машин. Чтобы были парковки, детские сады и школы в нужном количестве.

– Все это будет сделано. Если мы смотрим на мировой опыт, то всегда рядом с многофункциональной ареной строится девелопмент. Так же было, например, в Детройте, в Москве в «Парке Легенд», на «Динамо» и у «Спартака». Сейчас вокруг СКК – совершенно не благоустроенная территория. Мы собираемся эту проблему исправить. Там будет все для жителей города. В том числе школа, и детские сады, и спортивные школы, и паркинг. Сейчас там гуляют люди с собаками – они там и будут гулять с собаками. Но люди смогут там и просто прогуливаться, как это происходит сейчас в московском парке «Зарядье». Был в этом парке. Это мировой уровень, как Центральный парк в Нью-Йорке. Питер тоже достоин такого же современного подхода.

- Вы же не парк будете строить.

– Не парк, но территория будет благоустроена максимально по мировым стандартам. Там все будет сделано для людей, чтобы можно было туда приезжать и отдыхать. Это будет точка притяжения, современный кластер для людей. Все это делается в интересах горожан. Там будут концерты, благотворительные мероприятия. Еще раз повторюсь, это наша инвестиция в будущее города, в развитие города и страны в целом. И если уж быть совсем честным, коммерческие доходы, которые у нас заложены, все равно не окупят этот проект. Наша задача – создать кластер, где будет всё для жителей города. В том числе озеленение и скверы. Это всё будет по максимуму.

Мы можем видоизменить наш фасад

- Мы много видели эскизов будущей арены, а эскизов жилой застройки нет. Может, пора бы показать изображения, которые наглядно показали, как все будет?

– Мы работаем над проектом пошагово, делая основной акцент на арене и соблюдении нормативов. Наш проект комплексный, он многоэтапный. С точки зрения дорожной карты проекта, весь этот кластер все равно будет благоустраиваться. Наша главная задача сейчас – успеть к чемпионату мира 2023 года, который мы очень сложно и долго получали, поэтому сама арена – в приоритете. В условиях нашей внешней политической ситуации была проделана большая работа. Разумеется, скоро покажем и эскизы квартала в целом.

- Я правильно понимаю, что без жилых комплексов не будет и арены?

– «Жилые комплексы» в нашем случае – это неправильное определение. Это кластер. В любом случае, сейчас не собираюсь делать никаких заявлений. Главное сейчас – провести чемпионат мира в 2023 году. И наша задача – построить арену. Дальше хочется сделать вокруг этого нового стадиона такой кластер, который будет соответствовать всем современным мировым стандартам.

- Одна из главных претензий со стороны градостроительного совета – внешний вид. Стадион уже называют «забинтованной консервной банкой». Вас самого все устраивает во внешнем виде?

– Специально для этого группа наших менеджеров летала по всему миру. Смотрели именно самые новые крытые многофункциональные хоккейные арены. Они были в Детройте, Питтсбурге, Эдмонтоне, где построены самые последние проекты. С точки зрения архитектуры будущая арена соответствует самым лучшим мировым хоккейным стандартам. Я подчеркиваю еще раз – хоккейным. Потому что на Градсовете в основном были сравнения с футбольными аренами. Но это в корне не верно. Хоккейная арена подразумевает совершенно иные технические подходы, в том числе и внешний облик. Мы с большим уважением относимся к мнению Градостроительного совета. Мы можем видоизменить наш фасад. Нужно детально посмотреть, что можно сделать.

- Во время Градостроительного совета в минувшую пятницу многие восприняли ваши слова про возможность ухода инвесторов как угрозу. Что означали ваши слова?

– Я сказал, что в нашем городе должен быть благоприятный инвестиционный климат. Мы все стараемся и работаем над тем, чтобы в Петербург шло как можно больше инвестиций. Это очень важно для развития нашего любимого города. Мы стараемся поддерживать этот климат. Я просто привел пример с океанариумом, когда инвесторы ушли из города. Я не делал никаких угроз. Просто сказал, что если инвесторы будут уходить, это в целом плохо. Давайте сделаем все возможное, чтобы в наш город инвестировали как можно больше.

- Что будет с ЧМ-2023, если вы так и не сможете согласовать строительство новой арены?

– Мы такой вариант не рассматриваем, потому что мы в Федерации хоккея России уже проделали огромную работу. В нашей нынешней внешнеполитической ситуации получение подобных больших событий крайне важно для жителей нашей страны, нашего Санкт-Петербурга. Все помнят, на каком высоком уровне проходил чемпионат мира по футболу. И с учетом планов по строительству самой современной хоккейной арены в Петербурге мы уверены, что ЧМ-2023 пройдет на высочайшем уровне. Плюс к этому месяц назад мы анонсировали хоккейную «классику». На сегодняшний день продано на оба матча по 40 тысяч билетов, идем на рекорд. Это колоссальные цифры для хоккея. У нас на Кубок Гагарина всегда огромный ажиотаж, и всем билетов не хватает. Где еще такое возможно? Эти цифры говорят о том, что наш пятимиллионный город заслуживает новую, более вместительную арену.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»