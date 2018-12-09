Под угрозой бутылки: к геймеру с Новаторов трое ворвались домой и забрали технику

Трое мужчин обнесли квартиру в Кировском районе Петербурга, вооружившись бутылкой и ножом. Испугавшийся владелец позволил разбойникам забрать самое дорогое.



По данным "Фонтанки", житель квартиры в доме на бульваре Новаторов, 34/2, обратился в полицию днём 8 декабря. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что 29 ноября около пяти утра трое неизвестных, угрожая бутылкой и ножом, проникли в его жилище и забрали с собой две игровые приставки, пару смартфонов, а также планшет. Ущерб составил 42 тысячи рублей.



В субботу наряд полиции задержал у дома 30/3 на проспекте Маршала Жукова всех участников разбойного нападения, один из которых с судимостью. Похищенное частично изъято.