Во Франции задержали более 1700 протестующих. Ума Турман рассказала о своём участии

После субботней акции протеста во Франции были задержаны 1723 человека, из которых не менее 1220 человек помещены под стражу.

Николай Гонтарь/"Фонтанка.ру"

Об этом, цитируя главу МВД Франции Кристофа Кастанера, сообщает 9 декабря французский телеканал BFM.

Всего в протесте против слишком дорогой жизни участвовали более 125 тысяч человек, среди которых оказалась американская актриса Ума Турман – она опубликовала фотографию с места событий в своем Instagram, подписав, что повсюду полиция и дымовые шашки. Только в Париже для обеспечения общественного порядка власти мобилизовали 8000 сотрудников полиции и жандармерии.

Служба безопасности Украины уже обвинила Россию в причастности к беспорядкам во Франции. На своей страничке в Facebook ведомство опубликовало фотографию двух человек в желтых жилетах с флагом Донецкой народной республики. По данным ведомства, свою поддержку ополченцам таким образом выразил Сорлин Фабрис, который является членом аналитического центра «Катехон», где председательствует российский политик Константин Малофеев, а также и Ксавье Моро, имеющий с 2013 года российское гражданство и состоящий в общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

«Международные границы не являются преградой для российской смешанной агрессии. Грязные методы Кремля разрушают европейскую стабильность, потому что он видит угрозу для себя», — заявил глава СБУ Василия Грицака. По данным службы, российские спецслужбы собираются организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Протестующие в желтых жилетах выходят на улицы французских городов с ноября. Первоначально люди таким образом выражали свою недовольство решением властей повысить цены на бензин. 5 декабря Елисейский дворец пошёл на уступки: был введен мораторий на полгода на повышение налогов на топливо, а парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. Однако «жёлтые жилеты» не отменили намеченную на 8 декабря акцию и вышли протестовать против слишком высокой общей дороговизны жизни.

«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как проходят французские протесты в Париже. Главным местом действия стали Елисейские поля. В ходе акции французы крушили парижские магазины и кафе, из обломков которых возводили баррикады, а также атаковали сотрудников полиции камнями и «коктейлями Молотова». В ответ правоохранители пустили дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и даже бронетехнику.