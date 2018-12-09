На 300 тыс. руб. оштрафован игрок «Локомотива» за удар судьи

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов выплатит штраф за инцидент, произошедший в матче против финского «Йокерита» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Общая сумма денежного взыскания – 400 тысяч рублей. Об этом 9 декабря сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Чемпионат».

По информации источника, 300 тысяч рублей это штраф за удар арбитра, а 100 тысяч – за удар соперника.

На матче 7 декабря Каюмов применил грубый силовой приём против защитника соперников Йеспера Йенсена и попал ему в голову. Из-за этого началась драка. Форвард «железнодорожников» хотел ударить одного из игроков финского клуба, но задел судью. Потасовка зафиксирована на видео.

Судью после матча госпитализировали.