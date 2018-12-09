Британец случайно купил за 5 долларов чашу возрастом 4 тысячи лет

Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки, пишет 9 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на LiveScience.

По словам Мартина, он приобрёл чашу на блошином рынке за 5 долларов, а узнал её возраст случайно, несколько лет спустя – после того, как устроился на работу в аукционный дом. Там он заметил сходство своей чаши с некоторыми древними лотами и отдал её экспертам на анализ.

Эксперты оценили гончарное изделие и сообщили его хозяину, что оно было создано четыре тысячи лет назад.