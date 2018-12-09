Девушка, которой только исполнилось 19, сгорела в «Мазде» на Мурманском шоссе

«День жестянщика» продолжается. Типичное для зимней дороги ДТП на Мурманском шоссе (трасса «Кола») обернулось трагедией.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 декабря около 9 часов утра на 33-м километре автодороги (Всеволожский район) водитель «Мазды 3», по предварительной версии, не справился с управлением и врезался в опору освещения. Машина загорелась. Водитель скончался на месте.

Это была девушка, которой в конце октября исполнилось 19 лет, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС 2. Она работала администратором в салоне красоты. Спасти из горящей машины её не удалось.

Другая девушка не вошла в поворот и влетела в столб на проспекте Обуховской Обороны у пересечения с КАД, «все живы», пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях рассуждают о том, как могла произойти эта авария: «На въезде в скользкий поворот резко сбросила газ, машину стало слегка разворачивать, испугалась, нажала тормоз, машину развернуло, а столб оказался рядом».

Ещё один наезд на фонарь зафиксировали очевидцы из «ДТП и ЧП» ночью на Волхонском шоссе.

Причина многих сегодняшних аварий – это несоблюдение безопасного скоростного режима в сложных погодных условиях. Ночью произошло несколько аварий из-за заносов.