С Московского вокзала в Тосно отправилась первая «Ласточка»
Первый скоростной пригородный электропоезд «Ласточка» отправился сегодня, 9 декабря, по маршруту Санкт-Петербург – Тосно – Санкт-Петербург. Торжественный запуск состоялся утром на Московском вокзале.
«Ласточки» по дороге в Тосно будут делать остановки на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка, Саблино. Примерное время в пути – 46 минут. Пять вагонов рассчитаны на размещение 443 пассажиров, часть сидячих мест оборудована для людей с ограниченными возможностями.
К концу года ОЖД намерена запустить на направлении Санкт-Петербург – Тосно четыре таких состава.
Напомним, в сентябре на портале госзакупок появилась информация о том, что Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) намерена приобрести четыре электропоезда «Ласточка» для тосненского направления. Для этого выделялось 3,6 миллиарда рублей.
Справка:
«Ласточка» ежедневно курсирует между Санкт-Петербургом и Выборгом, Волховстроем, Любанью, Лугой, станцией Мельничный Ручей во Всеволожске и Сосновым Бором. Быстрые поезда сообщением Санкт-Петербург – Новгород и Санкт-Петербург – Псков делают остановки в Гатчине, Луге и Тосно.