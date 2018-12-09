С Московского вокзала в Тосно отправилась первая «Ласточка»

Первый скоростной пригородный электропоезд «Ласточка» отправился сегодня, 9 декабря, по маршруту Санкт-Петербург – Тосно – Санкт-Петербург. Торжественный запуск состоялся утром на Московском вокзале.

«Ласточки» по дороге в Тосно будут делать остановки на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка, Саблино. Примерное время в пути – 46 минут. Пять вагонов рассчитаны на размещение 443 пассажиров, часть сидячих мест оборудована для людей с ограниченными возможностями.

К концу года ОЖД намерена запустить на направлении Санкт-Петербург – Тосно четыре таких состава.

Напомним, в сентябре на портале госзакупок появилась информация о том, что Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) намерена приобрести четыре электропоезда «Ласточка» для тосненского направления. Для этого выделялось 3,6 миллиарда рублей.