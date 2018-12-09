Директор Льва Лещенко: Скорую помощь артисту на концерт не вызывали

Информацию о срочной госпитализации народного артиста России Льва Лещенко прямо из московского концертного зала «Мир», опубликованную СМИ, опроверг его концертный директор Олег Дмитриев. Лещенко обращался за медицинской помощью, но скорую для него не вызывали, и опасности для его здоровья нет, сообщил Дмитриев РБК 8 декабря.

«Он мне позвонил и сказал, что плохо себя чувствует. И он прямо на машине к врачам направился», – отметил Дмитриев.

По его словам, Лев Лещенко «жутко переутомился» из-за напряжённого графика выступлений. Медики осмотрели певца, сделали ему укол и рекомендовали остаться в медучреждении до утра. Сейчас Лещенко в форме, «никаких опасностей нет, все хорошо».

Сам артист рассказал РИА Новости, что после госпитализации «чувствует себя нормально» и будет выступать на концерте памяти композитора Владимира Шаинского в Кремлевском дворце в понедельник, 10 декабря, отмечает РБК.

Комментарий у Лещенко взяло и издание URA.RU. «Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально», – сказал артист.