По пуле в голову получили двое мужчин в продуктовом магазине на Петроградке

Стрельбой закончилась перепалка троих мужчин в продуктовом магазине Петроградского района Петербурга минувшим вечером.

По данным "Фонтанки", инцидент произошёл в 21:40 на перекрестке Малой Гребецкой и Малого проспекта Петроградской стороны. Между 39-летним мужчиной и двумя его младшими выпившими оппонентами вспыхнула ссора, которая резко перетекла в драку. В итоге первый достал свой травматический пистолет "Оса" и пару раз выстрелил в сторону неприятелей.



В итоге в городскую больницу №2 в Учебном переулке привезли 31-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы и переломом нижней челюсти, а также его 37-летнего приятеля – ему пуля тоже угодила в голову. Оба госпитализированы в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. Что до владельца "Осы", то он отделался сломанным носом и закрытой черепно-мозговой травмой. После медосмотра он был доставлен в отдел полиции.



В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отметили, что по данному факту проводится проверка.