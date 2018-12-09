В России стали чаще брать взятки, подсчитала Генпрокуратура. И уточнила, где берут чаще

Генпрокуратура подсчитала, что в 2018 году брать взятки в России стали на 10% чаще. С января по октябрь зафиксировано более трех тысяч случаев взяточничества. Об этом сообщает 9 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Чаще всего, по данным ведомства, взятки брали в Москве и Ростовской области.

Удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности составляет 1,6%.

На днях официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал, что ведомство разработало психологический портрет среднестатистического коррупционера. Это семейный мужчина старше 40 лет, который не злоупотребляют спиртным и не принимает наркотики.