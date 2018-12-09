Впервые за 5 лет российские фигуристы остались без «золота» финала Гран-при

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился в Милане. В финале Гран-при сборная России завоевала две серебряные и две бронзовые медали, оставшись без «золота» впервые с 2013 года. Об этом пишет 9 декабря РБК.

В женском одиночном катании второе и третье места заняли соответственно Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Виктория Синицына и Никита Кацалапов взяли «серебро» в танцах на льду, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – «бронзу» в парном катании.

В танцах на льду россияне получили медаль в финале Гран-при впервые за десять лет. В сезоне 2008/2009 Оксана Домнина и Максим Шабалин также стали вторыми.

«Золото» российские фигуристы завоёвывали с 2014 года. Тогда победила Туктамышева. В 2015 году это были Евгения Медведева и пара Ксения Столбова и Федор Климов, в 2016-м – Медведева и Тарасова с Морозовым. В 2017 году первой стала Загитова.