«Ночь жестянщика» в Петербурге: машины заносило и переворачивало. На Витебском у фуры оторвало кабину

В Петербурге 9 декабря случилась «ночь жестянщика»: обещанные синоптиками гололедица и снегопад сыграли свою роль. Для того небольшого трафика, который бывает в ночь с субботу на воскресенье, сообщений о ДТП от очевидцев необычно много.

Большая часть аварий – характерные для гололедицы заносы из-за потери управления. Началось ещё вечером, когда пошёл снег. В Сестрорецке на Приморском шоссе водитель «Мерседеса» не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На Российском проспекте около часа ночи маршрутку занесло в ограждение.

На Северном участке ЗСД в направлении Петербурга фура сложилась и перегородила две трети дороги, сообщили в «ДТП и ЧП» около 3 часов ночи.

На улице Руставели примерно в то же время перевернулось такси.

Фото: vk.com/spb_today

На Витебском проспекте фуру занесло так, что её кабина превратилась в ком мятого металла. Водитель жив, пишут в комментариях в «ДТП и ЧП».

Утреннее сообщение в той же группе: «Зимнее размоталово, знак «Дорожные работы» вынесло на встречку. ДПС на месте. Кушелевская дорога, мост».

Отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о серьёзной аварии, произошедшей в полночь на проспекте Обуховской Обороны, 195. По предварительным данным, 42-летний водитель «Рено» по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом Сиестой» под управлением 35-летней женщины. Травмы средней степени тяжести получила 39-летняя пассажирка «Форда».

При этом уборочная техника работает на городских улицах с глубокой ночи. Фотографии прислали в редакцию «Фонтанки» читатели.