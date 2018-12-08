СК возбудил дело в отношении бывшего астраханского министра экономики. Речь о сумме свыше 100 млн руб.

Следственное управление СК РФ по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, бывшего конкурсного управляющего, по факту злоупотребления полномочиями и фальсификации доказательств по гражданскому делу (часть 2 статьи 201, часть 1 статьи 303 УК РФ). Об этом сообщается 8 декабря на сайте управления.

Следователи считают, что подозреваемый, являясь конкурсным управляющим организации, из личной заинтересованности продавал её имущество в период с 2015 по 2017 годы. Гражданин организовал торги с нарушениями и обеспечил победу своего близкого друга. Общая стоимость реализованного имущества превышает 114,5 миллиона рублей, а заплачено было всего 12 миллионов рублей. Почти 115-миллионный ущерб повлёк неспособность юридического лица в полном объёме удовлетворить требования конкурсных кредиторов по денежным обязательствам, что привело к тяжким последствиям, отмечается в сообщении.

Действия конкурсного управляющего неоднократно обжаловались в суде, и там он, по данным следствия, в качестве доказательств представлял фальсифицированные документы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

РБК со ссылкой на РИА «Новости» сообщает, что подозреваемым является бывший министр экономики Астраханской области Алексей Попов.