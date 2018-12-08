Спикер петербургского ЗакСа вошёл в президиум генсовета «Единой России». Будет отстаивать субъектность партии

Спикер петербургского Законодательного собрания и секретарь городской «Единой России» Вячеслав Макаров вошёл в состав президиума генерального совета партии. Решение было принято на съезде партии 8 декабря.

Как сообщает пресс-служба петербургского отделения «Единой России», закрытое голосование прошло в рамках пленарного заседания XVIII съезда. В целом по его итогам ротация генерального совета «Единой России» составила 40%. Более трети новых членов генсовета – секретари первичных и местных отделений партии.

Отметим, что ещё несколько месяцев назад позиции Макарова в партии называли не самыми стойкими. Связано это было, в частности, с несколькими конфликтами внутри городского отделения «Единой России». Один из последних затронул Центральный район, где действующие чиновники и муниципалы не поделили с избранным депутатом от партии власти руководство районной ячейкой. Участники конфликта жаловались на Макарова московскому руководству, однако позже на городской конференции партии секретарь генсовета Андрей Турчак высказался в поддержку спикера парламента и его позиции, отметив, что он «отстаивает субъектность партии».

В состав генерального совета «Единой России» также включены главы Якутии и Алтайского края Айсен Николаев и Виктор Томенко, губернаторы регионов: Калининградской области – Антон Алиханов, Тюменской области – Александр Моор, Нижегородской области – Глеб Никитин, Новосибирской области – Андрей Травников, НАО – Александр Цыбульский, а также депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Из состава генсовета были выведены депутат Госдумы, бывший замсекретаря генсовета партии Сергей Железняк, глава администрации Башкирии Александр Сидякин и депутат Госдумы Евгений Федоров.

Изменения коснулись и высшего совета партии. Туда среди прочих был избран губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Согласно партийно структуре, высший совет «Единой России» определяет стратегию развития партии и содействует укреплению авторитета и росту влияния партии в российском обществе. Генеральный совет (152 члена) является высшим политическим руководящим органом партии в период между съездами. Президиум генерального совета (23 члена) – постоянно действующий руководящий орган партии. Президиум руководит политической деятельностью партии, от разработки проектов предвыборной программы до организационно-партийных и идеологических документов.