В Ростове-на-Дону экстренно сел самолёт, на борту которого умер человек

Самолёт, летевший в Москву из Тель-Авива, 8 декабря совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов, сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на ТАСС.

Причиной стала смерть одного из пассажиров, 60-летнего москвича. У него были проблемы с сердцем, он прошёл лечение в Израиле и возвращался домой. Всего на борту находился 91 пассажир.

В ближайшие часы самолёт прибудет в Москву.

Следственное управление СКР проводит проверку по факту смерти человека.