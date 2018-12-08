Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел самолёт, на борту которого умер человек
Самолёт, летевший в Москву из Тель-Авива, 8 декабря совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов, сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на ТАСС.
Причиной стала смерть одного из пассажиров, 60-летнего москвича. У него были проблемы с сердцем, он прошёл лечение в Израиле и возвращался домой. Всего на борту находился 91 пассажир.
В ближайшие часы самолёт прибудет в Москву.
Следственное управление СКР проводит проверку по факту смерти человека.