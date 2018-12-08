Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией "ИрАэро"

Не менее 700 туристов из России, оформивших путёвки у оператора "Жемчужная река", застряли на китайском острове Хайнань. Они не могут вернуться домой из-за авиакомпании "ИрАэро", которой, как сообщают в Ростуризме 8 декабря, скорее всего, не хватает самолётов.



При этом туроператор свои обязательства выполняет и размещает ожидающих россиян в отелях, пишет РБК со ссылкой на директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко.



"На сегодняшний день нам известно, что туроператор "Жемчужная река" выполняет свои обязательства перед туристами, они размещены в отелях, свои обязательства при этом не выполняет "ИрАэро", у которой мало бортов, поэтому туристы из Хабаровского края, Челябинска и Дальнего Востока не могут вылететь из Китая", – заявил Осауленко.



В Ростуризме изданию подтвердили информацию лишь об одном рейсе, который должен был вылететь из аэропорта Хайнаня ещё в пятницу. Новое время вылета ожидается в воскресенье, 9 декабря. Судя по соцсетям, речь идёт о рейсе в Челябинск.



Россиянка Анастасия Камаева пишет в Instagram, что пока туристы не подняли шумиху в аэропорту острова, на них не обращали внимания. Затем их повезли в зоопарк, где накормили "отвратительным обедом", после чего всё же заселили в отель. "Уставшие и измученные туристы устроили просто балаган при заселении. Сейчас мы сидим в отеле Хайкоу, визы и страховки уже просрочены, гиды молчат. Самая популярная фраза "информации нет", – пишет Анастасия.





7 декабря авиакомпания "ИрАэро" заявила о приостановке программы полетов в ряд китайских городов. Были временно прекращены рейсы и в российские города Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву, пишет РБК.



Летом "ИрАэро" анонсировала открытие прямых регулярных рейсов из Пулково в Китай с октября. Однако, по данным "Фонтанки", договорённость между петербургским аэропортом и авиакомпанией сорвалась. На данный момент, подтвердили в Пулково, воздушная гавань не работает с перевозчиком на регулярной основе.



"ИрАэро" – один из самых непунктуальных российских перевозчиков. В октябре доля задержек на международных рейсах перевозчика составила 16%.