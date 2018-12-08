По дороге к Металлострою грузовик уничтожил встречный «Рио»

Серьёзное ДТП произошло вечером 8 декабря, около 19:50, на Советском проспекте, между Рыбацким и Металлостроем (Невский район Санкт-Петербурга).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, столкнулись встречные «КИА Рио» и «Скания» с полуприцепом. 53-летний водитель легковой машины госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

«Мимо проезжали после того, как это случилось, сразу. Утверждать на 100 процентов не буду, но как раз водительское место было пустое, а вот на пассажирском, куда как раз и прилетело, сидел мужчина, шевелился», – рассказывает Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Водила из «Рио» живой, а машина нет. Водила из грузовика ходил рядом, но я не спрашивал как случилось», – добавляет Алексей.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, виновник устанавливается.