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Власть
08.12.2018 21:48
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Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии и не уйдёт даже в случае выхода из ЕС

Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии в 2019 году. Об этом заявил военный атташе Соединённого Королевства Гэри Брукс 8 декабря.
 
Как сообщает ERR, британцы намерены вдвое увеличить количество танков и провести ротацию войск. Летом же планируются крупные учения, в которых примет участие военно-морской флот. При этом если Великобритания всё же выйдет из Евросоюза, её войска продолжат базироваться в Эстонии.
 
Кроме того, летом 2019 года эстонское воздушное пространство будут охранять военно-воздушные силы Соединённого Королевства. Британские истребители Eurofighter будут базироваться в Эмари с апреля по август.
 
6 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у Соединённого Королевства есть три варианта по Brexit, в том числе отказ от него.

 

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