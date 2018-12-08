Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии и не уйдёт даже в случае выхода из ЕС

Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии в 2019 году. Об этом заявил военный атташе Соединённого Королевства Гэри Брукс 8 декабря.



Как сообщает ERR, британцы намерены вдвое увеличить количество танков и провести ротацию войск. Летом же планируются крупные учения, в которых примет участие военно-морской флот. При этом если Великобритания всё же выйдет из Евросоюза, её войска продолжат базироваться в Эстонии.



Кроме того, летом 2019 года эстонское воздушное пространство будут охранять военно-воздушные силы Соединённого Королевства. Британские истребители Eurofighter будут базироваться в Эмари с апреля по август.



6 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у Соединённого Королевства есть три варианта по Brexit, в том числе отказ от него.