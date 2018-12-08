Ушла из жизни правозащитница и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева

Правозащитница, одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась на 92 году жизни в Москве вечером 8 декабря. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на журналиста Николая Сванидзе.

Людмила Михайловна Алексеева (в девичестве Славинская) родилась 20 июля 1927 года в Евпатории, с раннего детства жила в Москве. За свою долгую жизнь она написала более сотни работ по вопросам прав человека. За правозащитную деятельность она удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и другие.

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

В 2002-2012 годах была членом комиссии по правам человека при президенте РФ, с 3 декабря 2018 года – членом совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

