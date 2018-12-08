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Общество
08.12.2018 20:18
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Мэрия Солсбери потратит полмиллиона фунтов на исправление «отравленной» репутации

Мэрия британского Солсбери потратит 500 тысяч фунтов на PR-кампанию по улучшению имиджа города, который весьма пострадал из-за отравления «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом 8 декабря сообщает Sky News.
 
По данным муниципального совета графства Уилтшир, в которое входит Солсбери, турпоток в осенне-зимний сезон сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для исправления ситуации и возвращения туристической привлекательности местная мэрия решила провести ребрендинг городка.
 
Деньги на эти цели будут направлены из средств, выделенных королевским бюджетом на ликвидацию последствий атаки. Всего Лондон перечислил на эти цели 3,7 миллиона фунтов, 500 тысяч пойдут на улучшение имиджа Солсбери.
 
Ранее власти Великобритании заявили о репутационных потерях, связанных с отравлением Скрипалей. Особенно пострадал ресторанный и барный бизнес в городе. Чтобы вернуть Солсбери позитивный имидж, туда приезжал британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой.

Настоятель «солсберецкого» собора, на который якобы приезжали посмотреть Петров и Боширов, названные британской разведкой агентами ГРУ, заявил, что российские «фитнес-инструкторы» отравили не только Скрипалей, но и бизнес в Солсбери.

Справка:

По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей в марте было совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России.

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