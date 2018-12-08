Мэрия Солсбери потратит полмиллиона фунтов на исправление «отравленной» репутации

Мэрия британского Солсбери потратит 500 тысяч фунтов на PR-кампанию по улучшению имиджа города, который весьма пострадал из-за отравления «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом 8 декабря сообщает Sky News.



По данным муниципального совета графства Уилтшир, в которое входит Солсбери, турпоток в осенне-зимний сезон сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для исправления ситуации и возвращения туристической привлекательности местная мэрия решила провести ребрендинг городка.



Деньги на эти цели будут направлены из средств, выделенных королевским бюджетом на ликвидацию последствий атаки. Всего Лондон перечислил на эти цели 3,7 миллиона фунтов, 500 тысяч пойдут на улучшение имиджа Солсбери.



Ранее власти Великобритании заявили о репутационных потерях, связанных с отравлением Скрипалей. Особенно пострадал ресторанный и барный бизнес в городе. Чтобы вернуть Солсбери позитивный имидж, туда приезжал британский принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой.

Настоятель «солсберецкого» собора, на который якобы приезжали посмотреть Петров и Боширов, названные британской разведкой агентами ГРУ, заявил, что российские «фитнес-инструкторы» отравили не только Скрипалей, но и бизнес в Солсбери.