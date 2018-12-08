Школьник попал в больницу после ДТП на пустой улице Лётчика Пилютова

Как минимум два пешехода пострадали сегодня, 8 декабря, на дорогах Санкт-Петербурга.

Первое, произошедшее около 15:10 на улице Лётчика Пилютова, у дома 22, корпус 1, продолжает серию ДТП с детьми. Как сообщает УГИБДД по городу и области, 41-летний мужчина на «Мазде», по предварительной версии, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 10-летнего ребёнка. Пострадавший с травмами госпитализирован.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ещё одного человека сбили вечером на пересечении Новоколомяжского проспекта и Вербной улицы. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что он жив.

Фото: vk.com/spb_today

Напомним, за последние дни в Петербурге и области на пешеходных переходах под машины попали несколько человек, в том числе четверо юных пешеходов. Семилетний мальчик, сбитый вчера вечером на Киевском шоссе, умер, как и его бабушка.