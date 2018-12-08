Новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет на экраны в 2020 году

Американский видеосервис Netflix рассказал о дате выхода нового аниме-сериала «Призрак в доспехах». Это произойдет в 2020 году.

О планах видеосервиса сообщается в его официальном Twitter-аккаунте. Режиссерами станут Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма, ранее работавший над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки».

YES, A NEW GHOST IN THE SHELL ANIME IS COMING.

Ghost in the Shell: SAC_2045 will be directed by Appleseed’s Shinji Aramaki and Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’s Kenji Kamiyama. On @Netflix in 2020!

*desire to explore the true meaning of human consciousness intensifies* pic.twitter.com/MgKzX2KydQ — NX (@NXOnNetflix) 8 декабря 2018 г.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — это японский аниме-сериал, основанный на манге Масамунэ Сиро «Ghost in the Shell». Первый сезон демонстрировался в 2002 – 2003 годах, второй – в 2004 – 2005 годах. Каждый состоит из 26 серий, а подытоживает их полнометражный анимационный фильм «Призрак в доспехах: Синдром одиночки. Сообщество крепкого государства».

Напомним, в октябре в мире был зафиксирован первый случай Netflix-зависимости. 26-летний житель Индии обратился в клинику Национального института психического здоровья и неврологии в Бангалоре после того, как обнаружил, что уже полгода тратит по семь часов в день на просмотр фильмов и шоу на стриминг-сервисе.